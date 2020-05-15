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Воробьев: жалобы медиков на неполучение выплат будут направлены на федеральный уровень

Кирилл Васин
21:18 15.05.2020
Подмосковье получило из федерального бюджета более 650 миллионов рублей на осуществление дополнительных выплат.
Воробьев: жалобы медиков на неполучение выплат будут направлены на федеральный уровень
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести контроль процесса получения выплат медиками, работающими с коронавирусом.

«Поставлена задача — убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги. Председателем правительства РФ дана команда — открыть горячую линию. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень», — приводит сайт правительства Московской области слова Воробьева.

Он отметил, что Подмосковье получило из федерального бюджета более 650 миллионов рублей на осуществление дополнительных выплат. Еще свыше миллиарда рублей на эти цели выделено из бюджета региона.

Воробьев добавил, что Подмосковью очень нужны новые медработники и рассказал, что за прошедшую неделю регионом привлечено около 130 медработников.

«Сейчас медики находятся на передовой, кто-то заражается коронавирусом, и это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку», — отметил губернатор.

По его словам, регион к 25 мая планирует развернуть около 18 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусом, из них тысяча будет обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее губернатор Московской области продлил ограничения, действующие в регионе из-за коронавируса, до 18 мая. По его словам, данное решение было принято из-за большой нагрузки, которую испытывает система здравоохранения.

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