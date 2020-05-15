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Музеи Италии откроются 2 июня

Кирилл Васин
21:06 15.05.2020
Среди прочих, заработают Национальная галерея современного искусства в Риме и Национальный археологический музей Пестум на юге Италии
Музеи Италии откроются 2 июня
© Фото: Fabian von Poser imageBROKER.com, Globallookpress

Большинство музеев Италии примут первых посетителей после начала пандемии коронавируса 2 июня, некоторые из крупных музеев заработают уже 18 мая.

Такое решение приняли в пятницу, 15 мая, после переговоров между администрацией музеев и представителями профсоюзов музейных работников. Во всех музеях будут соблюдаться меры по предотвращению распространения COVID-19.

«К Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, некоторые наши известные музеи уже примут первых посетителей. Что же касается большинства национальных музеев, то они откроются 2 июня, когда в Италии будет отмечаться Праздник Республики», — рассказал РИА Новости генеральный директор государственных музеев Италии Антонио Лампис.

По его словам, откроются, к примеру, Национальная галерея современного искусства в Риме и Национальный археологический музей Пестум на юге Италии. Лампис добавил, что из-за коронавируса будут сокращены часы работы музеев.

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