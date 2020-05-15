ЦБ: Российские банки реструктуризировали кредиты малому и среднему бизнесу на 483,2 миллиарда рублей

Банки РФ реструктуризировали кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 483,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил Банк России.

По словам руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, банки страны также рассчитывают выдать кредиты под 2% на сумму до 250 миллиардов рублей предприятиям отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.

Он добавил, что действующая программа выдачи кредитов на выплату зарплат под 0% и новая кредитная программа не будут противоречить друг другу.