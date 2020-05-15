Столетний пациент вылечился от коронавируса в Москве

Сотрудникам отделения Сеченовского Университета № 4 Университетской клинической больницы № 2, где проходят лечение пациенты с COVID-19, удалось вылечить от новой инфекции уникального пациента, который отметил в марте 100-летний юбилей.

Ветеран Великой Отечественной войны Бориса Андреевич Новиков поступил в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией. В медучреждении он провел две недели.

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У пациента был выявлен COVID-19, который особенно тяжело протекает у людьми преклонных лет. В связи с почтенным возрастом пациента ему понадобилось непростое лечение, потребовавшее применения сразу нескольких терапевтических подходов. Однако врачам под руководством заведующего отделением Сергея Ефетова удалось добиться практически полного исцеления больного.

«Такие пациенты требуют в четыре раза больше внимания, чем любой другой. Повезло, что его привезли к нам и мы вовремя начали лечение. У пациента были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, но он сохранял удивительно крепкий иммунитет для своих лет и невероятную бодрость духа. Лечение пациентов такого возраста - это всегда определенный вызов, и к нему особенно применялся индивидуальный подход, проводились консилиумы», - рассказал заведующий отделением.

Подобрав успешно терапию, врачи взяли ситуацию под контроль. Возможно, именно поэтому удалось избежать серьезных осложнений коронавирусной инфекции.

Ветеран был выписан из больницы и направлен на домашнее лечение с прохождением двухнедельного карантина. У него остались минимальные изменения в легких, которые должны пройти в течение нескольких месяцев. После прохождения карантина Борис Новиков сможет встретиться с семьей, в том числе с дочерью Марией, которая очень переживала за отца.