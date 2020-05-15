Курортный сезон в Севастополе может начаться с 15 июня

Власти Севастополя обсуждают возможность открытия курортного сезона в городе с 15 июня при условии улучшения ситуации с COVID-19. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«У нас есть время на принятие решения до 15 июня. С 1 июня пока никакого открытия гостиниц и ресторанов не предвидится. При жестком соблюдении правил теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть», — заявил Развожаев.

Он отметил, что пляжи готовят к началу сезона с 15 июня, но при открытии на них также будет действовать особый режим работы.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в регионе вряд ли состоится. При этом он отметил, что ни одна сфера не останется без поддержки со стороны государства.