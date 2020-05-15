Мантуров: мы вышли на максимальный объем производства материалов для масок

Россия вышла на максимальный объем производства материалов для медицинских масок и защитных костюмов для врачей. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, этого удалось достичь в кооперации с производителями и руководством регионов страны.

«Мы вышли на максимальный объем производства материалов для масок и костюмов разных видов, для инфекционистов и хирургов. Это порядка 100 тонн в сутки», - заявил Мантуров.

Он добавил, что в стране производится 162 тысячи костюмов. Также Мантуров отметил, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об удвоении объемов производства материалов для масок и костюмов.