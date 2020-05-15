Автомобиль упал в пруд на юге Москвы
При не выясненных пока обстоятельствах, транспортное средство вместе с его водителем оказалось в Малом Чертановском пруду.
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Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы. Водитель оказался в воде вместе с затонувшей машиной, но смог выбраться из нее самостоятельно.
В настоящее время мужчину осматривает бригада врачей скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Обстоятельства происшествия выясняются.