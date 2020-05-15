Прибывшие из Италии российские военные войдут в состав мобильного резерва

Российские военные специалисты, прилетевшие из Италии после выполнения задач по борьбе с коронавирусом, войдут в состав мобильного резерва по прибытии в пункты постоянного расположения.

«По прибытии в пункты постоянной дислокации личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что в Италии российские военные специалисты получили большой опыт в вопросах развертывания в очагах борьбы с эпидемиями.

Ранее на аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл Ил-76 с последней группой российских военных из Италии. Помимо военнослужащих он доставил специальную военную технику.