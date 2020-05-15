Более двух тысяч промышленных предприятий с 18 мая начнут работу в Подмосковье

Более двух тысяч предприятий промышленности и более 600 строительных площадок готовы вновь начать работу с 18 мая. На них будут трудиться около 240 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно», — приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Отмечается, что на реализацию антикризисного плана в Московской области выделено более 24 миллиардов рублей. Системообразующие предприятия могут воспользоваться льготным кредитом под 6%, а представители малого и среднего бизнеса — субсидией на выплату заработной платы или займом на 1 год.