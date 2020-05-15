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16 новых медцентров для лечения пациентов с COVID-19: впечатляющие итоги работы Минобороны РФ

Татьяна Ляшко
19:30 15.05.2020
В 15 регионах страны в кратчайшие сроки построили и оснастили новейшим оборудованием 16 госпиталей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В медицинском центре Министерства обороны РФ в Нижнем Новгороде за здоровьем военнослужащих следят две сотни врачей и медсестер. В арсенале - новейшее медицинское оборудование.

Нижегородские военные медики были первыми, кто противостоял вирусу. Еще восемь новых медицинских центров Минобороны РФ открыло сегодня. Двери распахнул удаленно, но лично министр обороны Сергей Шойгу. Позже на совещании его искренне поблагодарил за проделанную работу президент РФ Владимир Путин.

Медицинские центры строили круглые сутки в разных уголках страны. Строительные материалы доставляли в том числе бортами ВКС. 

Так, для строительства медцентра в Калининграде самолеты выполнили 20 рейсов. Грузы доставляли даже по воде, делая это с помощью паромной переправы. В итоге прошло чуть больше месяца, и госпиталь площадью 17 гектаров уже готов начать работу. В полной боевой готовности находится и военные медики. 

«Врачи-инфекционисты прошли курсы повышения квалификации. Врачи-терапевты прошли сертификационные курсы по инфекционным болезням при военно-медицинской академии имени Кирова. И имеют все сертификаты», - рассказал начальник многофункционального медицинского центра МО РФ в Калининграде Михаил Паньков.

На Камчатку военные летчики привезли более тысячи тонн стройматериалов. Всего на востоке страны строители Министерства обороны возвели четыре медцентра. То же самое - в Улан-Удэ и Уссурийске.

Высокий темп работы не помешал высокому качеству ее исполнения. Темпы поражают всех. Даже президент удивился, что все было сделано быстро и точно в срок.

Но самая масштабная стройка ЮВО развернулась в Ростове-на-Дону. Крупнейший на юге модульный многофункциональный двухэтажный медицинский центр Министерства обороны РФ рассчитан на 160 мест и занимает территорию почти в 2,5 гектара. В нем имеется даже свой пункт дезинфекции для машин.

Как только карета скорой помощи привозит пациента в приемное отделение, ее сразу же обеззараживают. В отделении медицинского центра в отделении реанимации - 20 одноместных боксов. Каждый оснащен камерами видеонаблюдения, монитором контроля за состоянием пациента и аппаратами ИВЛ. Для того, чтобы исключить контакты больного с медперсоналом, в каждом боксе встроены передаточные окна. С одной стороны окна сотрудник госпиталя кладет еду или медикаменты, а забирает их пациент уже с другой стороны. Для этой же цели в каждом боксе есть свой, отдельный выход на улицу, через который размещают прибывших пациентов на госпитализацию.

Все медицинские центры возведены руками специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны, а также бойцами инженерных и железнодорожных войск. Но оказывать помощь в них будут не только тем, кто служит в армии. Гражданские пациенты там также смогут получать консультации и проходить лечение у специалистов.

Под Санкт-Петербургом в городе Пушкин врачи проводят тестовый запуск оборудования. Если состояние пациента резко ухудшится, то каждая палата может превратиться в реанимационную. При необходимости каждый бокс может быть переоборудован в палату интенсивной терапии за 10-15 минут.

К счастью, сегодня все эти меры - скорее превентивные. Министр обороны, говоря о ситуации с коронавирусом в вооруженных силах, доложил, что с 8 мая в воинских частях ежедневно выздоравливает больше военнослужащих, чем заболевает.

Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен. В настоящее время это только половина штабов по борьбе с вирусом. Всего по стране Министерство обороны вводит в строй 16 медицинских центров.

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