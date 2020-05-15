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В Москве стартовало массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Владислав Кустов
Кирилл Васин
18:52 15.05.2020
Кабинеты в 30 выделенных поликлиниках работают по 12 часов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Евгений Самарин, mos.ru

В пятницу, 15 мая, в столице началось массовое тестирование горожан на антитела к COVID-19. Кабинеты в 30 выделенных поликлиниках работают по 12 часов. Людей для анализа отбирают в случайном порядке. Приглашение приходит по СМС или электронной почте.

При тестировании происходит обычная процедура по взятию крови из вены. Она занимает не более минуты. Сначала берут кровь из вены, потом мазок из горла. Этого достаточно, чтобы обнаружить в организме и антитела к COVID-19, и наличие самого вируса.

Приглашать на тест москвичей по СМС и по электронной почте начали сегодня утром, по методу случайной выборки из базы пациентов. Когда одна из откликнувшихся на приглашение жителей столицы Ирина Шмелева получила сообщение, она даже не удивилась, потому что слышала о такой возможности в новостях.

«Сначала думала: “Нет, не пойду”. Страшно, а вдруг найдут вирус? А потом подумала: “Почему нет”. Может, это поможет в каких-нибудь исследованиях», - поделилась Ирина.

Пробы на наличие антител к коронавирусу берут в 30 городских поликлиниках, в каждом городском округе. Их специально оснастили новым оборудованием для таких анализов. Медсестры работают почти без перерывов, но очередей нет, потому что все пациенты записываются заранее.

Такое массовое исследование, иммуноферментный анализ, поможет обнаружить носителя вируса без симптомов, пациента с легкой или средней тяжестью заболевания и того, кто уже переболел. Об этом расскажет наличие одного из типов антител в крови - клеток, которые организм вырабатывает для борьбы с вирусом.

«При заборе мазка из ротоглотки, из полости носа вы можете не взять кусочек биоматериала, допустим, слизистая слишком сухая. А метод иммуноферментного анализа более точный, он в циркулирующей крови определяет наличие имуноглобулинов, как раз этих антител», - рассказал главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №109» Яков Сандаков.

Если у пациента все-таки заподозрят заболевание, ему придется побыть дома на самоизоляции и пройти все необходимые обследования. Люди с иммунитетом по желанию смогут стать донорами плазмы для лечения больных коронавирусом. Раз в три дня на тестирование планируют приглашать до 70 тысяч москвичей.

Массовые исследования помогут в принятии решений по сохранению или смягчению ограничений в городе. Благодаря этой технологии число тестирований увеличится до 200 тысяч в день.

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