«Коронавирусная» надбавка: как обстоит ситуация с выплатами медикам в регионах РФ

Сегодня, 15 мая, медики РФ должны получить «коронавирусные» надбавки, положенные им по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Однако в ряде регионов этого до сих пор не произошло или выплаты поступили работникам здравоохранения не в полном объеме. В некоторых областях выплачивать президентские премии начали только после личных напоминаний главы государства.

Когда твоя работа состоит из бессонных ночей, постоянного риска заразиться и огромной ответственности за жизни пациентов, она, безусловно, заслуживает повышенной оплаты. Но врачам часто приходится выбивать свои же деньги.

В Нижнем Новгороде медики «штурмуют» подстанцию скорой помощи. Зарплату им дали, но выплаты оказались в разы меньше обещанных. Удивительной оказалась реакция чиновников. В городском Минздраве акцию назвали «срежиссированной провокацией» и пообещали обратиться в полицию, чтобы вычислить зачинщиков. Когда разразился еще больший скандал, чиновники быстро сменили тон.

Как попытался оправдаться министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, механизм выплат такого объема денежных средств в качестве поощрительных выплат запущен впервые. Впервые эти деньги привязаны к пациентам, инфицированным COVID-19. И с поставленной задачей по осуществлению выплат просто не справились вовремя. Но теперь обещают разобраться с каждым конкретным случаем.

Не ясно только, зачем было доводить дело до скандала. Ведь еще в самом начале пандемии президент Российской Федерации поручил всем уровням власти оказывать любую, в том числе и материальную поддержку медицинским работникам. И неоднократно об этом напоминал, требовал и лично следил.

Во Владимире выплаты не задержали, но сильно удивила сумма, которая совсем не мотивирует на трудовые подвиги. У врача скорой помощи из города Владимир Елены Малышевой в квитке оплаты появились две новые строчки - на 901 и 163 рубля. Напоминает будто бы сотовую связь: поминутная тарификация. И не важно, что ни одна бригада не знает заранее, на какой вызов она торопится.

Вольная интерпретация федеральных инструкций превратила десятки тысяч рублей реальной помощи в суммы, о которых даже говорить неловко. Правда, как только о подобных случаях становится известно, чиновники быстро признают и исправляют ошибки.

«Перерасчет по станции скорой помощи города Владимира был произведен еще в выходные дни, в праздничные дни, и уже сейчас деньги коллегам, медицинским работникам начислены на заработную карточку», - отчитался директор Департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

Сегодня - последний день, когда медики всей страны должны получить всю сумму выплат за апрель. И контролируют этот процесс на самом высоком уровне. Об этом уже заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проводящий совещания по видеоконференции из больницы, так как сам сегодня проходит лечение от инфекции коронавируса.

По распоряжению премьера на едином портале «Госуслуги» появится еще один раздел. Врачи, которым задерживают выплаты или дают их не в полном объеме, смогут оставлять электронные жалобы и могут быть уверены, что они не останутся без внимания.