СМИ: названо возможное местонахождение Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может находиться в своем убежище на вилле в Вонсане. Там замечены несколько лодок, одна из которых, предположительно, перевезла северокорейского лидера.

По информации СМИ, возле предполагаемого убежища Ким Чен Ына в последние недели часто появляются несколько лодок. Издание New York Post предполагает, что одна из них перевезла в закрытый курорт главу государства. Эта лодка, в отличие от остальных, после прибытия к вилле несколько дней назад постоянно находится возле нее.

В то же время издание полагает, ссылаясь на источники, что Ким Чен Ын находится в Вонсане уже долгое время, а в момент открытия фабрики Suncheon in-charge, где политик появился впервые после исчезновения, мог присутствовать двойник.

Ранее Ким Чен Ын на протяжении долгого периода начиная с 11 апреля не посещал общественные мероприятия. Некоторые СМИ предположили, что он находится в очень тяжелом состоянии или погиб.