СМИ: арендаторы устроили массовый бунт на рынке «Фуд Сити» в Москве

На крупном столичном продовольственном оптовом рынке «Фуд Сити» произошел бунт арендаторов.

По данным СМИ, группа торговцев пришла к администрации рынка с просьбой о снижении арендной ставки на время ограничений, действующих в столице. В ответ им якобы сообщили, что плата будет не снижена, а повышена — на две тысячи рублей. После этого начались беспорядки, сообщает паблик Baza.

В соцсетях появляется множество роликов с территории рынка. На кадрах видно большое скопление людей. Полицейские пытаются успокоить толпу, но собравшиеся не собираются расходиться.

Ранее на рынок приходили сотрудники полиции с проверкой. Причина рейда не разглашалась.