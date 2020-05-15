СМИ: арендаторы устроили массовый бунт на рынке «Фуд Сити» в Москве
Полицейские пытаются успокоить толпу, но собравшиеся не собираются расходиться.
© Видео: ДТП и ЧП | МОСКВА онлайн, Вконтакте © Фото: @Readovka
На крупном столичном продовольственном оптовом рынке «Фуд Сити» произошел бунт арендаторов.
По данным СМИ, группа торговцев пришла к администрации рынка с просьбой о снижении арендной ставки на время ограничений, действующих в столице. В ответ им якобы сообщили, что плата будет не снижена, а повышена — на две тысячи рублей. После этого начались беспорядки, сообщает паблик Baza.
В соцсетях появляется множество роликов с территории рынка. На кадрах видно большое скопление людей. Полицейские пытаются успокоить толпу, но собравшиеся не собираются расходиться.
Ранее на рынок приходили сотрудники полиции с проверкой. Причина рейда не разглашалась.