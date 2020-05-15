Свист и крики: бунт арендаторов на рынке «Фуд Сити» в Москве попал на видео

В Москве на территории оптового рынка «Фуд Сити» произошел конфликт арендаторов с руководством. В соцсетях оказалось множество роликов с места событий.

На кадрах видно, как большая группа мужчин собралась на парковке рынка. Они кричат, свистят и не собираются расходиться. Ситуацию пытаются разрядить прибывшие на место наряды полиции.

По сообщению паблика Baza, арендаторы хотели попросить у руководства рынка снижение арендной платы, на что получили информацию о ее увеличении на две тысячи рублей.

Ранее в «Фуд Сити» с обыском приходили сотрудники полиции. Тогда рынок был оцеплен, его работа прекращалась.