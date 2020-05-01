Врач предупредила об опасности диеты в период эпидемии COVID-19

Во время угрозы распространения коронавирусной инфекции категорически не рекомендуется прибегать к голодным диетам. Такой экстремальный способ похудения может негативно сказаться на иммунитете и ослабить защиту организма в условиях постоянной опасности заражения.

Также необходимо отказаться от диет, «исключающих основные питательные вещества». Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

Бурялева добавила , что при режиме пониженной физической активности изменить вес в желаемую сторону поможет расчет питания. В случае склонности к полноте, справиться с возможными последствиями жизни на самоизоляции поможет уменьшение калорийности пищи.

В этот период эксперты-диетологи рекомендуют отказаться от сладкого и мучного, но обязательно хорошо питаться. В идеале – много раз в день маленькими порциями.