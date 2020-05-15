Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Большинство высокооплачиваемых вакансий, доступных для удаленной работы, находятся в сфере IT-технологий, а специалист по реализации программного обеспечения сможет зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц.

Менеджер по продажам IT-сервиса для корпоративных клиентов, работающий удаленно, может рассчитывать на зарплату в 150 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей компании предлагают системному администратору с вечерним графиком.

Потягаться с представителям данных профессий может инженер-проектировщик, разрабатывающий проектную документацию по объектам реставрации и капремонта, - соискателям данной вакансии предлагают зарплату также в размере 100 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Столь же высокий доход ожидает и конструктора по производству мебели в одной из компаний, а чуть выше смогут заработать директора по маркетингу и рекламе - в одной из брокерских контор ищут специалиста для работы на удаленке за 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, за что можно лишиться работы на удаленке. По его словам, увольнение и даже уголовная ответственность может ждать тех, кто, управляя средствами предприятия в режиме онлайн, решит использовать их для личных нужд.