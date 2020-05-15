В Минобороны Чехии заявили, что памятник Коневу не относится к воинским захоронениям

Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированный в районе Прага-6, не относится к воинским захоронениям, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Ян Пейшек.

Он отметил, что военное ведомство страны ведет реестр воинских захоронений и заботится об их сохранности.

«Отдельных и массовых российских военных могил на чешской территории в этом реестре насчитывается около четырех тысяч. Памятник маршалу Коневу в нем никогда в качестве воинского захоронения не числился», - констатировал Пейшек.

В пятницу, 15 мая, в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Чехии восстановить памятник Коневу согласно договору о дружеских отношениях с Россией. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что чешской стороне придется объяснить, как они собираются исправить ситуацию с монументом.

Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России.