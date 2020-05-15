Доктор Комаровский назвал условие для борьбы с коронавирусом

Детский врач-педиатр Евгений Комаровский, известный по телепроекту для молодых мам, опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором дал прогноз относительно развития пандемии COVID-19 в мире.

Как написал медик, коронавирус прекратит распространяться после того, как в обществе сформируется к нему коллективный иммунитет. А это, по словам Комаровского, когда-нибудь должно произойти.

«Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше», - написал доктор.

Как подчеркнул медик, рано или поздно иммунитет к любому вирусу вырабатывается у большинства населения. Он появляется у тех, кто переболел или сделал прививку.

За последние сутки в РФ прибавилось еще 10 598 инфицированных COVID-19 пациентов. Таким образом, общее число заболевших инфекцией составляет 262 843. Вылечено 58 226 ранее инфицированных. Не удалось спасти жизни 2 418 пациентов.