У вылечившейся от COVID-19 россиянки снова обнаружили коронавирус

У жительницы Бурятии, переболевшей коронавирусом, тест снова обнаружил заражение. Это первый подобный случай в России.

Как рассказала «Звезде» главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, пациентка была выписана с двумя отрицательными анализами, но спустя 16 дней она снова обнаружила у себя признаки ОРВИ. Еще один тест подтвердил наличие у нее коронавируса.

«Пациентку повторно госпитализировали, она находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы, то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», - отметила Сымбелова.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.