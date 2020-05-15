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СК установил причастных к реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк»

Александр Пешков
17:23 15.05.2020
Следователи Следственного комитета установили IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы.
© Видео: СК РФ © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress

Следственный комитет России установил IP-адреса и их владельцев, причастных к реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел уголовные дела после размещения фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Злоумышленники загрузили на страницу движения фотографию Генриха Гиммлера.

Кроме того,  ранее на сайте «Банк памяти» была размещена анкета с фотографией Гитлера. 

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