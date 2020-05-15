Скворцова рассказала, кто тяжелее всего переносит COVID-19

Люди, у которых диагностирован сахарный диабет и обменные нарушения, переносят заболевание коронавирусом тяжелее всего. То же самое справедливо в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения РФ, а сегодня - глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если есть обменные нарушения, прежде всего ожирение и различные эндокринопатии и сахарный диабет и так далее, - вот эти люди переносят данный вирус очень тяжело», - отметила руководитель на пресс-конференции.

Скворцова уточнила, что причиной ухудшения состояния таких пациентов при наложении на их заболевания инфекции коронавируса может быть то, что COVID-19 с самого начала является не моноинфекцией в организме, а «смешивается с другими вирусами и с бактериальной флорой». Подобное сочетание может давать особо тяжелые формы инфекции, пояснила глава ФМБА.

За последние сутки в РФ прибавилось еще 10 598 инфицированных COVID-19 пациентов. Таким образом общее число заболевших инфекцией составляет 262 843. Вылечено 58 226 ранее инфицированных. Не удалось спасти жизни 2 418 пациентов.