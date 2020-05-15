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Стала известна судьба российских моряков, похищенных у берегов Экваториальной Гвинеи

Александра Звягина
16:09 15.05.2020
Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Предположительно, заложники удерживаются на территории Нигерии.
Стала известна судьба российских моряков, похищенных у берегов Экваториальной Гвинеи
© Фото: Thierry Meier, Unsplash.com

Российские моряки, захваченные у берегов Экваториальной Гвинеи пиратами, живы. Об этом сообщило посольство РФ в Камеруне.

По имеющейся информации, у двоих граждан России легкие ранения. Предположительно, они удерживаются на территории Нигерии.

«Компанией-судовладельцем и экватогвинейскими властями ведется активная работа по их освобождению», - говорится в сообщении.

Двое россиян получили легкие ранения. Один из них уже выписан из госпиталя, второй остается под наблюдением врачей.

В ночь на 9 мая пираты напали на два гражданских судна: Djibloho в порту Луба и Rio Mitong в марине порта Малабо. В результате трое россиян было похищено.

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