Стала известна судьба российских моряков, похищенных у берегов Экваториальной Гвинеи

Российские моряки, захваченные у берегов Экваториальной Гвинеи пиратами, живы. Об этом сообщило посольство РФ в Камеруне.

По имеющейся информации, у двоих граждан России легкие ранения. Предположительно, они удерживаются на территории Нигерии.

«Компанией-судовладельцем и экватогвинейскими властями ведется активная работа по их освобождению», - говорится в сообщении.

Двое россиян получили легкие ранения. Один из них уже выписан из госпиталя, второй остается под наблюдением врачей.

В ночь на 9 мая пираты напали на два гражданских судна: Djibloho в порту Луба и Rio Mitong в марине порта Малабо. В результате трое россиян было похищено.