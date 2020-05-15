«С большим отрывом»: Скворцова назвала группу крови, люди с которой чаще болеют COVID-19

Чаще всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. Далее идут пациенты с первой и третьей группой. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, очень важно, чтобы при лечении пациентов при помощи плазмы с антителами к COVID-19 у того, кому делают переливание, совпадала группа крови с донором.

«Превалирующая группа крови у зараженных - это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте - первая и третья. И реже всего - четвертая», - заявила Скворцова.

Она заметила, что связь столь высокого числа зараженных со второй группой с тем, что она является самой распространенной, еще не установлена.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вылечили первых пациентов с помощью плазмы крови переболевших коронавирусом.