«Главное - спокойствие»: психолог рассказал, как подготовить детей к выходу из самоизоляции

Самоизоляция в России начинает подходить к концу. В ближайшем будущем к обычному ритму жизни вернется вся страна, и дети не станут исключением. В комментарии «Звезде» детский психолог-консультант Максим Прохоров рассказал, как лучшим образом подготовить их к окончанию карантина.

«Как показывает моя практика за время карантина, дети лучше адаптируются, чем взрослые, к новым условиям изоляции. Подростки давно овладели Интернетом и нормально общаются через компьютерные игры, по телефону и так далее, хотя гулять им, конечно, хочется», - объяснил специалист.

По его словам, дети помладше в большинстве своем тоже нормально адаптировались к изменившимся условиям. На их поведение влияет обстановка в семье и поведение родителей. «Чем спокойнее родители, тем и дети спокойнее», считает психолог.

«Что касается завершения карантина, я думаю, что здесь ничего страшного нет. Если распорядок дня был сильно нарушен за время карантина, можно потихонечку возвращаться к обычному распорядку, как обычно это делают, когда заканчиваются летние каникулы. С детьми надо просто очень спокойно это проговаривать», - подчеркнул Прохоров.

Эксперт отметил, что если не пугать детей возвращением школы, а спокойно готовить их к возобновлению обычного ритма жизни, то они легко адаптируются к изменению условий и выходу из карантина.