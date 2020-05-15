Путин: «примазывающихся» к строительству медцентров нужно зачистить

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшее время подготовить предложения по решению вопроса о «разбюрокрачивания» сферы строительства. Глава государства строго заявил, что пора навести порядок в данном сегменте и зачистить «примазывающихся» к строительству новых медицинских центров, которым руководило Министерство обороны РФ.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса, они - послушайте - их нужно наконец зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счет», - сказал глава России.

На совещании по открытию новых медицинских центров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19 Владимир Путин отметил, как организовало работу по скорому строительству госпиталей главное военное ведомство России. Путин поставил работу министерства в пример - и по срокам исполнения, и по качеству.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров. Их возводили военные строители по поручению президента в 15 регионах России. Приступив к работам 20 марта, первые восемь госпиталей сдали уже к 30 апреля. Строительство велось в три смены, круглосуточно, каждый день, без перерыва и выходных.