Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, попросил подождать с лечением жены с помощью вирусов, так как у нее сейчас наметилась ремиссия и ей лучше. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Профессор отметил, что понимает такое решение родных актрисы. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

В случае, если Заворотнюк станет хуже, то врачи приступят к лечению. Сейчас известно, какой конкретно вирус действует на опухоль актрисы.

В августе прошлого года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностирован рак мозга. Родственники подтвердили, что у актрисы действительно обнаружили глиобластому и она проходит лечение.