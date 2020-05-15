Игорь Озар назначен и.о. гендиректора РКК «Энергия»

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.



Ранее занимавший пост гендиректора Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса. На новой должности он займется вопросами развития частной космонавтики.

«Игорь Яковлевич - талантливый и авторитетный организатор, под руководством которого были созданы лучшие в мире боевые самолеты: Су-35 и Су-57. Он прекрасно разбирается в сложных процессах формирования больших интегрированных структур», - отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также выразил уверенность, что РКК «Энергия» под руководством Озара справится с задачами, стоящими перед корпорацией. Примером таких задач Рогозин назвал разработку концепции новой орбитальной станции.

Игорь Озар до начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО «Сухой», где он работал с 1999 года. При нем были выполнены контракты на поставку для ВКС России фронтовых бомбардировщиков и истребителей, а также завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения.