Скворцова рассказала о результатах исследования лекарства от коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о ходе исследований по разработке лекарства от коронавируса.

По ее словам, доклинические исследования мефлохина показали, что при малой дозировке он полностью подавляет действие коронавируса уже через 48 часов.

Она предупредила, что препарат может иметь побочные действия. Они проявляются примерно у 26% зараженных, но легко переносятся.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Также за 14 мая выявлено 113 умерших пациентов и 4 696 выздоровевших.