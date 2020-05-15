В Россию из Италии вернулся 12 самолет ВКС России с помогавшими в борьбе с COVID-19 военными

В Московской области на аэродром Чкаловский из Италии прибыл двенадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими, помогавшими в борьбе с коронавирусом.

«Прибыл двенадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», - говорится в сообщении Минобороны.

Российские специалисты войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными с 22 марта по 7 мая 2020 года провели полная дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.