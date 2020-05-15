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«Добиться всеми мерами»: в РВИО выступили за восстановление памятника Коневу в Праге

Кирилл Васин
15:20 15.05.2020
Памятник был сооружен в 1980 году по инициативе самих горожан, позже они несли цветы к монументу.
«Добиться всеми мерами»: в РВИО выступили за восстановление памятника Коневу в Праге
© Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress

Российское военно-историческое общество (РВИО) выступает за восстановление памятника маршалу СССР Коневу в Праге, потому что «это часть мировой истории, которую недопустимо перевирать». Об этом заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, памятник был сооружен в 1980 году по инициативе самих горожан, позже они несли цветы к монументу.

«Нужно всеми доступными мерами добиться, чтобы памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был восстановлен. Это - часть истории не только нашей страны и Чехии, но мировой истории, которую недопустимо перевирать», - заявил Мягков РИА Новости.

Ранее за восстановление монумента высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, чешским властям придется объясняться за демонтаж памятника.

Дочь маршала Наталья Конева, однако, выступила против восстановления памятника в Праге. По ее словам, монумент лучше вернуть в Россию, «как возвращались наши войска».

Памятник советскому военачальнику, находившийся в шестом районе Праги, демонтировали в начале апреля. Через некоторое время СК РФ возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

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