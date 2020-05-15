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В Петербурге вылечили первых пациентов с помощью плазмы крови от перенесших COVID-19

Валентина Пескова
15:24 15.05.2020
Как сообщили «Звезде» в городской больнице №40 Курортного района, в настоящее время идет подбор доноров среди вылечившихся от коронавируса для забора плазмы у них.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Самарин, РИА Новости

В городской больнице №40 Курортного района Санкт-Петербурга инфицированным COVID-19 начали вводить гипериммунную плазму от уже вылечившихся от коронавируса пациентов. Как рассказал «Звезде» главный специалист по анестезиологии и реаниматологии учреждения Евгений Гарбузов, эксперимент прошел успешно.

В настоящее время, пояснил врач, организован подбор доноров для забора плазмы, а сам забор происходит на городской станции переливания крови. После чего готовую плазму присылают в медицинское учреждение.

«Мы применили этот метод в настоящий момент у трех пациентов, и все три случая оказались эффективны, дали хороший положительный эффект. Двое из этих пациентов - из персонала нашей больницы, наши врачи. Они также, как и другие пациенты с COVID-19, были в тяжелом состоянии и уже готовились к различным инвазивным процедурам, переводу на ИВЛ.  Были задействованы все доступные методики в нашем стационаре, но после перевода на плазму в их лечении наступил действительно положительный результат», - отметил Евгений Гарбузов.

Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а сегодня уже покинул больницу. Еще один больной сегодня был переведен в палату из реанимации. Третий больной тоже идет на поправку, рассказал медицинский работник.

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