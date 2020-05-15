Шойгу: силы и средства ВС РФ готовы к применению для борьбы с COVID-19 в регионах

В Министерстве обороны РФ сформированы специальные силы и средства, которые могут быть применены для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах. Об этом президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сформированы специальные силы и средства Вооружённых Сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по Вашему решению», - сказал Шойгу.

В ходе своего доклада министр также сообщил, что уже на протяжении недели в вооруженных силах ежесуточное число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших.

Также Шойгу доложил о завершении строительства 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны.