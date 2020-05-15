В парке «Патриот» создан временный медцентр для борьбы с COVID-19

На фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с президентом России.

«В настоящее время совместно с правительством Московской области на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 мест, в который привлечено свыше 600 медицинских специалистов Вооруженных сил», - сказал министр.

Также Шойгу доложил Путину о том, что Министерство обороны РФ завершило строительство всех 16 инфекционных центров для больных COVID-19 в 15 регионах страны.