Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после пандемии COVID-19

Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» после победы над COVID-19, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что, когда будут сняты все ограничения, а все вакцины одобрены и угрозы уже не станет, абсолютно свободной системы общения после завершения пандемии уже не будет. Например, на транспорте, внутри самолетов или поездов будут предприниматься перестраховочные меры. Также Лавров и не ожидает введения в России выездных виз. В этом нет никакой необходимости, передает его слова РБК.

Всего в мире, по данным Уинверситета Джонса Хопкинса, заражено почти четыре с половиной миллиона человек. Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 14 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 252 тысячи пациентов.