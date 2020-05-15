Российские военные завершили оказание помощи по борьбе с COVID-19 в Сербии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об окончании работы российских специалистов по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на территории Республики Сербия. Об этом он заявил в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«Военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине», - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что еще продолжается аналогичная работа в Армении.

Ранее главы России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого сербский лидер поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом. Вучич также выразил свои соболезнования в связи с жертвами вируса в России.