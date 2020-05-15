Путин призвал «не разводить канитель» вокруг допвыплат медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что через несколько дней будет проведена работа по оценке того, как каждый регион выполнил поручение о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам за работу с коронавирусными пациентами.

«Развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то <…> Я что, поручал часы считать, что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно», - сказал президент на селекторном совещании по открытию госпиталей Минобороны в пятницу.

Президент заявил, что выплаты должны получить все медики по факту работы с коронавирусными больными, и подчеркнул, что им были названы конкретные цифры и сроки данных выплат.