Опасный диалог: ученые подсчитали, насколько опасен разговор с зараженным COVID-19 человеком

Ученые подсчитали, что при разговоре с зараженным коронавирусом человеком бактерии остаются в воздухе около восьми минут. Дело в том, что человек выбрасывает в атмосферу слюну, которая и содержит COVID-19. При громкой речи же эти частицы могут оставаться в воздухе до 10 минут.

За каждую секунду разговора человек генерирует несколько тысяч капель слюны. При этом нужно понимать, что на скорость оседания таких капель влияет множество факторов: окружающая температура, влажность воздуха, размер капель, скорость движения воздуха.

Для того чтобы оценить опасность такого способа распространения ученые из США провели эксперимент, результаты которого опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Суть состояла в следующем: один из экспериментаторов в течение 25 секунд произносил в коробку определенную фразу. В емкость также был установлен вентилятор, чтобы создать движение воздуха и в нее попадал тонкий лазерный луч.

Вентилятор продолжал работать еще 10 секунд после окончания произнесения фразы. Потом ученые подсчитали количество капель слюны, которые попадали на тонкий лазерный луч, и с помощью этих вычислений определили общее количество внутри всей емкости.

Выяснилось, что за секунду разговора человек выбрасывает в воздух около 2 500 капель. Они оседают в коробке за 8-14 минут в зависимости от размера.

Данная работа, по мнению ученых, призвана еще раз доказать важность соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.