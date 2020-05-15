Путин: все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты

Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу дополнительных средств, выделяемых российским медработникам в связи с актуальными непростыми условиями их деятельности. Глава государства отметил, что все деньги должны были быть выплачены в конкретные даты.

«В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение», - заявил Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны РФ.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил следить за обеспечением выплат медикам в регионах. В частности, речь идет о максимально оперативном реагировании на жалобы предпринимателей и медиков в случае отсутствия выплат во время пандемии.