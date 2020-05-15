Путин: более 148 тысяч коек подготовлено в России для больных COVID-19

Путин заявил, что коечный фонд в регионах нужно держать на высоком уровне готовности.

«Более 148 тысяч коек подготовлено в России для больных коронавирусом», - также отметил президент.

Ранее Владимир Путин отдавал специальное поручение по созданию коечного фонда в стране. Также он указывал, что все больницы для борьбы с COVID-19 должны быть укомплектованы в полном объеме. Речь идет как о кадрах, так и об оборудовании.

Сейчас для борьбы с коронавирусом перепрофилируются обычные больницы, был возведен инфекционный центр в Новой Москве, Минобороны строит многофункциональные медицинские центры в различных регионах страны, а также выставочные площадки, например, на ВДНХ или в «Крокус-Экспо» переоборудованы под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.