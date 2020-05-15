Шойгу: в ВС РФ уже неделю ежесуточно от COVID-19 выздоравливает больше военных, чем заболевает

В российских вооруженных силах на протяжении недели число выздоровевших военнослужащих ежесуточно превышает число заболевших. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на совещании президенту России и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

«Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше», - сказал министр.

В ходе совещания Шойгу доложил Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек.