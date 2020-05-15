Отеки, зуд, высыпания: медики рассказали, как кожа сигнализирует о заражении COVID-19

В ходе исследования коронавируса дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне определили несколько групп симптомов заболевания со стороны кожи.

В частности, кожные покровы человека могут реагировать на COVID-19 несколькими способами и позволяют определять тяжесть заболевания.

Так, по словам экспертов, у 19% зараженных была зафиксирована реакция, как при обморожении. Симптом псевдообморожения чаще встречался у молодых людей с легким течением заболевания, которое проходило без лечения проходила в течение 12-20 дней.

На теле 9% пациентов были выявлены везикулярные высыпания, которые напоминали сыпь при ветрянке. Данный симптом был связан с умеренным течением заболевания, которое зачастую сопровождалось кашлем и ознобом.

Еще примерно у 19% инфицированных оказались выраженные симптомы крапивницы. В результате чего на коже были обнаружены высыпания, которые вызывали зуд и шелушение.

Подобная реакция в основном проявлялась у тяжелых пациентов, пишет Focus Online.

Отмечается, что одним из самых опасных симптомов, выявленных на кожных покровах человека, оказался некроз, который развивался чаще всего на пальцах рук и ног, вокруг носа, подбородка и ушей.