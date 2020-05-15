Лавров: памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен

Памятник Маршалу Советского Союза Ивану, Коневу, снесенный в Праге, необходимо восстановить, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что ранее в Чехии утверждали, что монумент был занесен в реестр военного ведомства страны, и только после того, как его демонтировали, чешские власти заявили, что «это не наша собственность, а собственность этого старосты».

«Я считаю это неприемлемым и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию. Потому что обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен» , - заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.