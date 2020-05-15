СМИ сообщили об утечке базы данных российских автовладельцев

В Сети нашли базу данных российских автовладельцев, которую предлагают купить в розницу за 2,8 тысячи долларов. Ее обнаружила компания DeviceLock. В базе находится более 129 миллионов записей, общим объемом 24Гб.

«За копию базы, включающую персональные данные автовладельцев, продавец просит 0,3 BTC (около 2,8 тысячи долларов), а за эксклюзив ("продажу в одни руки") – около 14 тысяч долларов», - рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Его компании удалось связаться с продавцом. По его словам, персональных данных в базе нет, однако платная версия содержит ФИО владельца, ИНН, адрес, паспортные данные, марку и номер машины, VIN и мощность двигателя.

Эксперт полагает, что такая база могла быть собрана несколькими путями: либо это - утечка из госструктуры или большой страховой компании, либо это несколько небольших утечек, которые потом объединили в одну.