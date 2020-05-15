Наличная опасность: микробиолог рассказал, как можно заразиться COVID-19 через деньги

Беря в руки купюру, следует помнить, что сами наличные деньги, как и любой другой предмет, могут быть предметом заражения коронавирусной инфекции. В связи с этим в комментарии «Звезде» микробиолог Евгений Плисов порекомендовал ограничить использование таких предметов, в том числе наличных, которые передаются из рук в руки разным людям в период пандемии. Он объяснил, что после контакта с бумажными деньгами, можно случайно потрогать лицо, нос, глаза и занести инфекцию в организм.

«Разумеется, если есть возможность использовать бесконтактную оплату, то лучше пользоваться карточкой», - уточнил он.

По его словам, важно часто и на протяжении 20 секунд мыть руки с мылом.

«В связи с введением масочного режима, который требует поправления маски на лице, нужно делать это очень аккуратно, чтобы не увеличить риск заражения. Многие также задаются вопросом, зачем носить перчатки - поэтому, главное не трогать руками лицо, что в перчатках, что нет», - объяснил специалист.

Поэтому, если следить за своими руками, то любое пользование банкоматом будет безопасным.

«Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки. После этого манипулируете что-то с деньгами», - уточнил он.

В плане обеззараживания купюр микробиолог сказал, что видел много разных методов, но чтобы не уничтожить «ценные бумажки», то просто следует оставить их полежать день и два, так как вирус живет на бумажном носителе примерно этот период.

«Главное не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки», - заключил эксперт.

Ранее врач Владимир Зайцев объяснил, что коронавирусная инфекция может попасть в организм только двумя способами: воздушно-капельным и контактным.

Всего с начала распространения заболевания на территории нашей страны было выявлено о 262 843 случая коронавируса. Пациенты с положительным результатом на COVD-19 есть во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 пациентов.