Четыре новейших медцентра МО РФ для борьбы с COVID-19 открылись на Дальнем Востоке

Четыре новейших центра Министерства обороны РФ начали свою работу на Дальнем востоке. Их возвели в кратчайшие сроки по поручению президента в рамках борьбы с коронавирусом. Всего в стране будет 16 таких учреждений.

Комплексы оснащены самым современным оборудованием. Лечить там будут не только военных, но и гражданских пациентов.

Полторы тысячи строителей работали в круглосуточном режиме, что успеть в срок. Для заливки одного только фундамента потребовалось 3,5 тысячи кубических метров бетона, самого высокого класса прочности, как при строительстве космодрома Восточный.

В палатах стоит медицинское оборудование, койки застелены, на каждой комплект необходимых принадлежностей. Приемное отделение, операционная и реанимация.

Военные врачи готовы лечить пациентов с разной тяжестью заболевания. Для работы с COVID-19 они прошли переподготовку в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

В стенах этого здания сделано всt, чтобы исключить распространение инфекции. У каждой палаты отдельный вход, чистая зона и специальные передаточные боксы для стерилизации лекарств и питания пациента.

Медицинский центр в селе Анастасьевка Хабаровского края рассчитан на 200 пациентов, по 60 смогут принять в Улан-Удэ, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском. Госпиталь там возвели по специальному проекту.

Стройматериалы и технические решения позволят обеспечить лечение пациентов даже при 9-балльном землетрясении.

Все центры обеспечены новейшим медицинским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, томографами, средствами реанимации. Штат укомплектован из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, и гражданских специалистов.

Полностью готов к работе и медицинский центр в Уссурийске. 336 помещений различного назначения, среди них 10 реанимационных палат.

Все они оснащены системой видеонаблюдения и системой «Мельцеровские боксы», чтобы исключить возможность выноса инфекции за пределы и свести к минимуму время контакта с больными.

Набор помещений и оборудования позволяет в любой момент перепрофилировать компекс для лечения других заболеваний.

Военные врачи готовы к оказанию медицинской помощи в любой точке. Медики Восточного военного округа провели учение по приёму и распределению условно больных инфекционными заболеваниями в Бурятии.

Для этого на вооружении стоят мобильные полевые госпитали. полностью рассчитанные на работу в автономных условиях. Стационар на 100 койко-мест. Пневмокаркасные сооружения - это полноценная больница. Там есть и приемное, диагностическое, инфекционное отделения, реанимация и палаты интенсивной терапии, а также лаборатории. Мобильный госпиталь способен перемещаться на длительные расстояния и разворачивается за считанные часы.

Не смотря на сжатые сроки современные технологии позволили без потери качества – построить не временные, а капитальные здания. Их услугами смогут воспользоваться военнослужащие и при необходимости гражданские лица. Но каждый сотрудник центра надеется, что палаты так и останутся пустыми.