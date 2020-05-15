Зеленский продлил блокировку российских интернет-ресурсов на Украине
Срок действия обновленных санкций против использования ряда сервисов и соцсетей составит три года.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины официально продлил ограничения, наложенные на российские интернет-сервисы и социальные сети. Решение СНБО ввел в действие президент страны Владимир Зеленский.
Срок возобновленных санкций составит три года. А число заблокированных ресурсов вошли «Вконтакте», «Mail.ru», «Яндекс» и «Одноклассники». Полный перечень размещен на сайте президента.
Доступ к использованию избранных интернет-ресурсов, среди которых присутствует ряд российских сайтов, был ограничен в мае 2017 года по указу действующего в тот период главы украинского государства.