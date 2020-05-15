Оператор «Северного потока - 2» объяснил свое несогласие с решением регулятора ФРГ

Оператор проекта «Северного потока - 2» Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия Газовой директивы ЕС. Так как на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Хотя регулятор считает, что проект газопровода не соответствовал критерию «завершение проекта» к этому числу.

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы», - сказано в сообщении.

И сужение понятия «завершение проекта» до заключения физического строительства газопровода, по мнению правовых экспертов, нарушит фундаментальные права в законодательстве ЕС и противоречит конституционным гарантиям Основного закона Германии, передает РИА Новости.

Ранее немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток - 2», на освобождение проекта трубопровода от правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Напомним, что «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. В эксплуатацию трубопровод планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Дело в том, что американская сторона, активно выступающая против «Северного потока - 2», хочет поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.

Ранее строительство газопровода поддержала Ангела Меркель, отметив, что это, в первую очередь, важный для Германии экономический проект.

Владимир Путин обещал закончить проект. По предварительным расчетам, трубопровод введут в эксплуатацию к концу 2020 года.