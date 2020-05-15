МИД: Россия и США продолжают взаимодействие по обеспечению безопасности военных в Сирии

Взаимодействие Москвы и Вашингтона по обеспечению безопасности военных на территории Сирийской Арабской Республики продолжается и сейчас, сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что еще в ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме главы государств России и США выпустили совместное заявление, которое касается борьбы с ИГИЛ*.

«В документе, в частности, подтверждена решимость двух стран нанести поражение ИГИЛ* в Сирии и продолжить усилия вплоть до окончательного разгрома группировки», - приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

На днях спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.