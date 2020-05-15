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Лавров: Россия не скрывает уровень смертности от коронавируса

Александра Звягина
12:49 15.05.2020
Такое заявление глава МИД сделал на фоне публикаций в некоторых зарубежных изданиях.
Лавров: Россия не скрывает уровень смертности от коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена скрывать уровень смертности в стране от коронавируса. Такое заявление он сделал на фоне публикаций в зарубежных изданиях NYT и FT, которые обвинили Россию якобы в занижении количества умерших от COVID-19.

«Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны», - прокомментировал Сергей Лавров эти сообщения в интервью изданию РБК.

Однако о том, чтобы отозвать аккредитацию у этих изданий, речи не идет. Глава МИД заявил, что он против того, чтобы «устраивать судилища над журналистами».

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