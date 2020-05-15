Лавров: Россия не скрывает уровень смертности от коронавируса

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена скрывать уровень смертности в стране от коронавируса. Такое заявление он сделал на фоне публикаций в зарубежных изданиях NYT и FT, которые обвинили Россию якобы в занижении количества умерших от COVID-19.

«Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны», - прокомментировал Сергей Лавров эти сообщения в интервью изданию РБК.

Однако о том, чтобы отозвать аккредитацию у этих изданий, речи не идет. Глава МИД заявил, что он против того, чтобы «устраивать судилища над журналистами».